ظريف: لدينا العديد من الخيارات والانسحاب من الاتفاق النووي أحدها

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "الأوروبيين لديهم التزامات واسعة مع بلاده وعليهم الوفاء بها"، مشيراً إلى أن "الالتزامات تشمل ضمان بيع ​النفط​ الإيراني والحصول على عائداته واستمرار العلاقات المصرفية"، مضيفا: "أن كل ذلك جاء في بيان أيار 2018".

ولفت إلى "اننا التزمنا ب​الاتفاق النووي​ ولقد أصدرت الوكالة الدولية 13 تقريرا أكدت فيه التزام إيران بالاتفاق، والجميع يعرف أن ​الولايات المتحدة​ هي من انسحب من الاتفاق النووي، فيما الأوروبيون لم يتمكنوا من تطبيقه"، مشيراً إلى "انني لا أريد أن أقول إنهم تنصلوا من التزاماتهم أو انتهكوها، لكنهم تقاعسوا عن تطبيقها، فيما يخص مجموعة العمل المالي، نحن نطبق لوائحها في إطار قوانيننا الداخلية، الجمهورية الإسلامية ضحية للإرهاب ونحن نكافح غسيل الأموال وفقا لقوانيننا المحلية وما تم التصويت عليه في البرلمان يجب أن يمر بمراحل قانونية، ثم علينا أن نرى ما سيقرره المسؤولون في الدولة"، مضيفاً: "إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، كان غير واقعي منذ البداية".