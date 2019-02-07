الحكومة التونسية والاتحاد التونسي للشغل يعلنان عن زيادة أجور القطاع العام

صادقت الهيئة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالإجماع على قرارها بالموافقة على المقترحات التي تم التوصل إليها بين اتحاد الشغل والحكومة تخص زيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية.
وأكد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في جلسة التصويت على الاتفاق، أن الاتحاد وافق على مقترحات الحكومة بالزيادات، على أن تستكمل الجولة المقبلة من المفاوضات الاجتماعية في شهر تموز المقبل.
وستتم في قصر الحكومة مراسم التوقيع على الاتفاق بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي.
وفي سياق آخر، أعلن الطبوبي عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد، لوقف الحراك الاحتجاجي في قطاع التعليم، بعد جهود وساطة، قام بها بين وزارة التربية ونقابة الأساتذة.
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