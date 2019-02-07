ترامب: لا ينبغي أن تحدث المضايقات الرئاسية أبدا

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي إلى أن "عضو ​الكونغرس​ آدم شيف أعلن بعد أن وجد أن التواطؤ الروسي صفر، أنه سوف يبحث في كل جانب من جوانب حياتي، المالية والشخصية، على الرغم من أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك. هذا لم يحدث من قبل، مضايقة رئاسية غير محدودة"، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن تحدث المضايقات الرئاسية أبدا".

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