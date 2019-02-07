وزير الخارجية القطري: يجب محاسبة كل من مارس الإرهاب في سوريا

دعا وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى "محاسبة من وصفهم بمجرمي الحرب في ​سوريا​ إن كانوا ينتمون إلى ​الجماعات الإرهابية​ أو سلطات البلاد"، مؤكداً "موقف دولة قطر الثابت لحل ​الأزمة السورية​ وفقا لمقررات جنيف وقرارات ​مجلس الأمن​ ذات الصلة".

وشدد على "ضرورة محاسبة مجرمي الحرب عما تم ارتكابه من جرائم سواء من الجماعات الإرهابية أو ممن مارسوا إرهاب الدولة".