شدّد المساعد التنسيقي للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي، على أنّ "أعداء إيران لم يكفوا لحظة واحدة عن عداء خلال العقود الأربعة بعد انتصار الثورة الإسلامية".
ونوّه خلال افتتاح المهرجان الثقافي الثاني الخاص بأبناء كوادر الحرس الثوري في جميع أنحاء البلاد، إلى "أنّنا ندخل في العقد الرابع من انتصار الثورة الإسلامية، وقد وصل نظام إيران إلى ذروة الاقتدار والحرية أكثر من ذي قبل"، مركّزًا على أنّ "نظام الجمهورية الإسلامية تشكّل علي أساس الحق".
ولفت فدوي إلى "الحرب المفروضة والمؤامرات الّتي حيكت ضدّ إيران، حيث سعى الأعداء إلى هزيمة جبهة الحق في البلدان الأخرى، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، لكنهم لم ينجحوا أبدًا في إنجاح جبهة الباطل".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: لم يتوقف أعداؤنا لحظة عن العداء خلال العقود الأربعة بعد انتصار الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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