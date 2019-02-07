مسؤول إيراني: لم يتوقف أعداؤنا لحظة عن العداء خلال العقود الأربعة بعد انتصار الثورة

شدّد المساعد التنسيقي للحرس الثوري ال​إيران​ي الأدميرال ​علي فدوي​، على أنّ "أعداء إيران لم يكفوا لحظة واحدة عن عداء خلال العقود الأربعة بعد انتصار الثورة الإسلامية".

ونوّه خلال افتتاح المهرجان الثقافي الثاني الخاص بأبناء كوادر الحرس الثوري في جميع أنحاء البلاد، إلى "أنّنا ندخل في العقد الرابع من انتصار الثورة الإسلامية، وقد وصل نظام إيران إلى ذروة الاقتدار والحرية أكثر من ذي قبل"، مركّزًا على أنّ "نظام الجمهورية الإسلامية تشكّل علي أساس الحق".

ولفت فدوي إلى "الحرب المفروضة والمؤامرات الّتي حيكت ضدّ إيران، حيث سعى الأعداء إلى هزيمة جبهة الحق في البلدان الأخرى، بما في ذلك ​العراق​ و​سوريا​ و​لبنان​ و​فلسطين​، لكنهم لم ينجحوا أبدًا في إنجاح جبهة الباطل".