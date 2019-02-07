ميركل: ألمانيا ستبذل ما بوسعها من أجل نجاح اتفاق "بريكست"

أكدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أنه "يمكن التوصل إلى حل فيما يخص خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​، دون التفاوض مجددا حول اتفاق "​بريكست​"، مشيرةً إلى أن "​ألمانيا​ ستبذل ما بوسعها من أجل نجاح اتفاق "بريكست".

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