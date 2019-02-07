الاناضول: الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "دفعة تعزيزات عسكرية جديدة تابعة للجيش التركي وصلت إلى ولاية كليس جنوبي البلاد، بهدف نشرها على الشريط الحدودي مع سوريا"، مشيرةً إلى أن "قافلة التعزيزات ضمت ناقلات جند مدرعة، إضافة إلى قوات خاصة مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة".
وأوضحت أن "التعزيزات القادمة وسط تدابير أمنية مشددة، جرى توجيهها إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا".
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