ورشة عمل لتنمية مهارات العاملين بـ"الأزمات" في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، اليوم الخميس، ورشة عمل لتنمية ورفع كفاءة مهارات العاملين بإدارات الأزمات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ.

حضر الورشة، عاطف فاروق، السكرتير العام لمركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والدكتورة أماني يوسف جاد الله، مسئول التدريب الإداري بالمحافظة، وأحمد الشيتاني، مدير التدريب الإداري بالوحدة، وأنور فايد، مدير أزمات الوحدة المحلية بكفر الشيخ، ومديرو غرف العمليات والأزمات بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، خلال محاضرة ألقاها في الورشة التدريبية، إن موظف الأزمات يجب عليه المعايشة مع طبيعة المشاكل التي توجد في المكان الذي يعمل به، ويكون متأهبا بالعديد من المصادر التنفيذية التي تُعد شريكًا في الأزمات حتى يستطيع التعامل مع نلك الأزمات والقضاء عليها في حينها.

وفي نهاية انعقاد ورشة العمل، جرى تكريم المهندس محمد عبد الله، بعد نجاح إدارة الأزمات في الفترة الأخيرة، من خلال المتابعات المستمرة على مدار الساعة بالمحافظة.