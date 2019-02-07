أوكرانيا تعدل دستورها كي تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو

صادق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على تعديل دستور البلاد لتتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ودعا الرئيس بترو بوروشينكو، الذي قدم مشروع التعديل، أعضاء البرلمان إلى تأييده.

وصوّت 334 عضواً في البرلمان لصالح التعديلات.

كانت أوكرانيا وقّعت، بالفعل، على معاهدة تجارية واسعة مع الاتحاد الأوروبي دخلت حيز التطبيق منذ سبتمبر 2017.

وتسعى أوكرانيا أيضاً إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي منذ اندلاع تمرد في مناطق شرق البلاد الصناعية. وهذه المسألة مصدر غضب لروسيا التي لا تريد انضمام جارتها إلى ما تعتبره كتلة عسكرية معادية.

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