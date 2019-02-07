بالصور.. بيان المكتب المصرى للعلاقات الثقافية والتعليمية بالرياض لطلاب الصف الأول الابتدائي

د. أشرف العزازي:

أصدر المكتب المصرى للعلاقات الثقافية والتعليمية بالمملكه العربيه السعوديه فى الرياض بيانا هاما لطلبة الصف الاول الابتدائي جاء فيه:

فى ظل التطوير المستمر لمنظومة الامتحانات وفى إطار حرص وزارة التربية والتعليم المصرية علي اتاحة الفرصة بشكل أكبر امام طلاب الجاليات المصرية بالخارج لتدريبهم وتهيئتهم علي أنماط التقييم الجديد والتى تعتمد علي قياس مهارات الفهم والتطبيق و المهارات العليا للتفكير ،فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية نظام تقييم الطلاب

المتقدمين لاداء امتحانات الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي 2018/2019 باتباع الخطوات الاتية؛يقوم ولي الأمر بطباعة ملف الأنشطة باللغة التي يرغب الطالب تنفيذ الأنشطة بها من الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم؛ " التعليم الالكتروني" أو من خلال الموقع الرسمي لابنائنا فى الخارج بوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط ،،Http://sabroad.emis.gov.eg ويقوم الطالب بأداء الأنشطة كمهام منزلية،يقوم ولي الأمر بتسليم ملف الأنشطة بعد انتهاء الطالب من أداءها فى مظروف مغلق مدون عليه اسم الطالب ورقم الجلوس للمكتب الثقافى المصرى،سيقوم المكتب بالاعلان عن مواعيد تسليم ملفات الأنشطة عقب صدور ارقام جلوس الطلاب.صدر البيان عن المستشار الثقافى الدكتور أشرف العزازى الذى وضح لمبوبة الوفد أن على أولياء الأمور الرجوع الي المواقع الرسميه أو التواصل مع المخولين للرد علي استفساراتهم بالمكتب الثقافى وان مصلحة الطالب هى همه الأول والأخير " ابنائنا فى الخارج "والله الموفق.وفيما يلي روابط وزارة التربية والتعليم وبعض السفارات المنوعه عن نفس القرار والبيان.







