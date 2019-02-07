كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوقي: قطر تمارس انتهاكات إنسانية بحق العمال الوافدين على أراضيها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أمجد فتحي، إنَّ آلاف العمال الأجانب الذين يعملون في دولة قطر يُعانون ظروفًا معيشية صعبة، أبرزها عدم الحصول على إجازاتهم الأسبوعية، ويعملون في مناخ غير مناسب، وغيرها.

وأضاف فتحي، خلال لقائه على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أنَّ هناك اتفاقية وقعت عليها دولة قطر في عام 2017، مع مُنظمة العمل الدولية لتوفير البيئة الآمنة والصحية الملائمة من أجل أن يحصل هؤلاء العمال على كامل حقوقهم، إلا أن هؤلاء العمال فوجئوا ببيئة غير مناسبة وملائمة لهم.

وأشار المستشار الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أنَّ دولة قطر تمارس انتهاكات إنسانية بحق العمال الوافدين على أراضيها.

وتُواصل السطات القطرية تجاهل المطالب العالمية والقوانين الدولية فيما يخص تعاملها مع العمالة الأجنبية على أراضيها، التي تشكو أوضاعا معيشية وخدمية وصحية قاسية، لا سيما آلاف منها تستغلهم الدوحة في بناء منشآتها الرياضية استعدادًا لمونديال كرة القدم القادم.