كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التحالف" يدمر منصات إطلاق صواريخ للحوثيين (بالفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن عدداً من المواقع والآليات الحوثية وعناصر تابعة للمليشيات، خلال الأيام الماضية.

وأظهر مقطع فيديو العمليات النوعية التي نفذها طيران التحالف، دمر من خلالها منصات للصواريخ الباليستية وآليات عسكرية، وذلك في صعدة، وسحار، وحجة، وحيران، وباقم.

كما استهدف موقع لتخزين الطائرات المسيرة في مديرية سحار بصعدة، ودبابة T-72 في محافظة حجة، وعربة نقل ذخيرة، وصاروخ من نوع "النجم الثاقب 2 ".