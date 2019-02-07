كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على قطة متجمدة مدفونة تحت الثلوج فى ولاية مونتانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إنقاذ قطة متجمدة بعد العثور عليها مدفونة تحت جبل من الثلوج فى ولاية مونتانا الأمريكية الأسبوع الماضى، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الخميس.

وكانت المدينة تحت درجات حرارة متجمدة تتراوح بين -1 و-8، التي شهدت الضباب الجليدي وكذلك الثلوج ضربت المنطقة.

وكان الطقس القارص أكثر من اللازم بالنسبة للقطط المغامرة، وكانت درجة حرارة القطة 90، رغم أنه يجب أن تكون درجة حرارة القطط عند 101 درجة، وبعد استخدام المياه الدافئة والبطانيات لنحو ساعتين ، ظلت درجة حرارة القطط منخفضة للغاية، وتم نقلها إلى غرفة الطوارئ حيث بدأت تظهر علامات الانتعاش بعد بضع ساعات أخرى.