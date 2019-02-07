كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفود فصائلية فلسطينية تغادر للمشاركة في اجتماع بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر وفدان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الخميس، قطاع غزة في طريقهم للقاهرة، من أجل المشاركة في لقاء تعقده مصر حول ملف المصالحة الفلسطينية.



وقالت مصادر فلسطينية، إن وفدي الجبهتين غادرا غزة، في وقت يتواجد فيه وفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة، كما من المقرر أن يصل وفد من حركة فتح للانضمام للاجتماع.

وأكد تجمع الشخصيات المستقلة الفلسطينية، أن مصر ستنظم غداً اجتماعاً خماسياً يضم ممثلين عن فتح وحماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية، حيث سيناقش الاجتماع كافة القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، من ضمنها المصالحة والانتخابات والتهدئة مع الاحتلال وإجراءات الرئيس وغيرها.