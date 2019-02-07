كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى سابقة من نوعها.. خنازير تفترس امرأة روسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكلت الخنازير الجائعة امرأة "حية" عمرها 56 عاماً بعد أن سقطت فى حظيرتهم بمنطقة ريفية بروسيا، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" الروسية، اليوم الخميس.

وقالت الشرطة إن المزارعة التي لم يكشف عن اسمها في منطقة أودمورتيا الروسية ذهبت لإطعام الخنازير لكنه أغمي عليه أو عانت من نوبة صرع.

وقالت التقارير إن الخنازير الجائعة هاجمتها وأكلت وجهها بالكامل وأذانيها وكتفيها، وتوفيت المرأة من فقدان الدم الشديد في مقاطعة أودمورتيا، وكان زوجها مريضًا واستيقظ ليجدها مفقودة، وذهب للبحث عنها فوجد جانباً من جسدها مأكول.

وقال متحدث باسم لجنة التحقيق الإقليمية: "لقد تم طلب رأي خبراء الطب الشرعي في هذه الحالة، ويعتقد أنها انهارت في الاسلوب من نوبة صرع أو بسبب الإغماء.

وقال المحققون إنهم لم يواجهوا مثل هذه القضية المروعة في السنوات الأخيرة.