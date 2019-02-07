كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الوزراء اللبناني يقر البيان الوزاري للحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية الغد، بأن مجلس الوزراء اللبناني، أقر في اجتماعه، اليوم الخميس، البيان الوزاري، على أن يعرضه أمام البرلمان الأسبوع المقبل لنيل الثقة.

ويشتمل البيان على إضافات تتعلق بالمواضيع المالية والاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنى التحتية، التي أقرها مؤتمر دعم لبنان.

في سياق متصل، أفادت الفضائية، بأن وزراء حزب القوات اللبنانية جددوا اعتراضهم على النقطة الواردة في البيان الوزاري بشأن ما سماها المقاومة.

وشدد الحزب على ضرورة أن تحافظ الدولة على شرعيتها وعلى أراضيها كافة وأن أي قرارات يجب أن تأتي ضمن شرعية المؤسسات.