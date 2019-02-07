السلوفيني تشيفيرين رئيسا للاتحاد الأوروبي لولاية جديدة

تم إعادة انتخاب السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيسًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتزكية، لولاية جديدة مدتها أربع سنوات ، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي، الذي أقيم صباح اليوم الخميس، في العاصمة الإيطالية روما.

وحسب لوائح الاتحاد القارية لكرة القدم، فإنه تم التصويت لصالح تشيفرين، الذي كان هو المرشح الوحيد لهذا المنصب، من خلال تصفيق ممثلي الاتحادات الوطنية الـ 55 الأعضاء في الاتحاد القاري.

ووصل تشيفيرين، الذي تولي منصب رئيس الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، قبل أربع سنوات لرئاسة “الويفا” خلفا للإسبن أنخيل ماريا فيار، بعد أن تفوق على الهولندي مايكل فان براغ.