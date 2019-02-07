متاعب “كارلوس غصن” تصل إلى التدقيق في تكاليف زفافه.. “رونو” تقر بتلقيه 50 ألف أورو

أعلنت شركة “رونو” للسيارات، اليوم الخميس، أنها ستبلغ القضاء الفرنسي بأن رئيسها السابق “كارلوس غصن” تلقى “لحسابه الشخصي” 50 ألف أورو في إطار عقد رعاية موقع بين قصر فرساي، والشركة الفرنسية.

وأوضحت “رونو” أن عمليات التدقيق الداخلي في الحسابات “حددت أن مساهمة بقيمة خمسين ألف أورو في إطار عقد رعاية موقع مع قصر فرساي، منحت لحساب “غصن” الشخصي”، مشيرة إلى أنها أبلغت الأمر إلى السلطات.

وكانت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية أوردت، في وقت سابق، أن اتفاق رعاية “رونو” لتجديدات قصر فرساي استخدم غطاء لاستئجار قصر “غراند تريانون” لاستضافة حفل زفاف “غصن” عام 2016.

يذكر أن شركة “رونو” أقالت “غصن” من منصبي المدير التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة، يوم 24 يناير الماضي، بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقاله في اليابان، بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في شركة نيسان، التي تملك فيها “رونو” حصة 43.4 في المائة.

وتجري “رونو” تحقيقا داخليا في مدفوعاتها إلى “غصن”، في أعقاب إلقاء القبض عليه، وحتى الآن لم تتحدث عن ارتكابه أي مخالفات مالية.