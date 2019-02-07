ستاند اب كوميدي مع نضال بدارنة | بيت ساحور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 23/ 02/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: سول، بيت ساحور عرض ستاند كوميدي مع نضال بدارنة في استوديو سول في بيت ساحور. نضال بدارنة فنان فلسطيني من عرابة يقدم عروض ستاند أب كوميدي ويحاكي الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي من خلال أعماله المسرحية والكوميدية والفنية، ومن أعماله "جمهورية الهريسة" و "دخل السبت". لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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