"حوار مباشر" مع مازن غنايم الساعة الخامسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستضيف موقع "عرب 48"، عند الخامسة من مساء اليوم، الخميس، في برنامج "حوار مباشر" الأسبوعي، المرشّح الثالث في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، ورئيس بلديّة سخنين السابق، مازن غنايم.

وستناقش الحلقة أبرز القضايا السياسيّة الراهنة ومفاوضات القائمة المشتركة، منها مؤتمر التجمّع الأخير، وانتخابات الكنيست المقرّرة في التاسع من نيسان/أبريل مقبل، وإمكانية استمرار القائمة المشتركة في شكلها الحالي أو انقسامها لصالح قوائم ثنائيّة، وإلى المفاوضات بين التجمع والجبهة لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة.

وبإمكان المتابعين المشاركة في النقاش وطرح الأسئلة عبر صفحة موقع "عرب ٤٨" في موقع فيسبوك.