أذرع قطر للبترول تصل حقل نفط غاز جديد في جنوب أفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت شركتا قطر للبترول و"توتال" الفرنسية إنهما اكتشفتا حقل غاز ومكثفات نفطية وكبير في حقل برولبادا، قبالة سواحل جنوب إفريقيا.

وأعلنت قطر للبترول في بيان لها، اليوم الخميس، أن الحقل يقع ﻋﻟﯽ ﺑﻌد 175 ﮐﯾﻟوﻣﺗراً قبالة اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺟﻧوﺑﻲ. ويذكر أنه لم يحدد حجم الاحتياطيات المؤكدة فيه.

وصرّح وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، الذي يشغل كذلك منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي، في بيان صادر عن قطر للبترول، أن الاكتشاف يعتبر الأول في المشاريع الدولية للشركة.

كما وأضاف الكعبي أن الكشف يفتح الباب أمام أعمال تنقيب جديدة، تستهدف طبقات غنية بالغاز في ذات المنطقة الاستكشافية.

ويذكر أن مساحة المنطقة تبلغ 19 ألف كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيها من 200 إلى 1800 متر؛ وتتولى شركة توتال الفرنسية عمليات الاستكشاف.

وتبلغ حصة قطر للبترول في المشروع 25 في المئة، بينما تبلغ حصة توتال 45 في المئة، و20 في المئة لشركة "سي إن آر إنترناشونال" الكندية، وشركة "مين ستريت" 10 في المئة.