شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد بقنبلة يعيد طائرة نرويجية إلى ستوكهولم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - رويترز:
قالت شركة إير شاتل النرويجية للطيران اليوم الخميس إن طائرة تابعة لها كانت متجهة إلى مدينة نيس بفرنسا وعلى متنها 169 مسافرا عادت إلى مطار أرلاندا خارج ستوكهولم بعد تلقيها تهديدا بتفجير قنبلة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رجال الشرطة موجودون في المطار للتعامل مع تهديد موجه لشركة طيران، لكنها أحجمت عن كشف مزيد من التفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الملاحة التي تتعامل مع حالات الطوارئ الجوية والبحرية.
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