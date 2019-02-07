شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنعلن هزيمة "داعش" الاسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنه يتوقع الإعلان بصورة رسمية الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، عن أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد استعاد السيطرة على كل الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش .
وقال ترامب لوزراء أجانب ومسؤولين كبار آخرين من 79 دولة تقاتل إلى جانب الولايات المتحدة التنظيم الارهابي في سوريا والعراق "لم تعد لهم أراض. إنه عامل كبير.. لم تعد لهم أراض".
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