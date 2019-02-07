تأتي أزمة معاهدة الصواريخ ضمن أبرز الأحداث الدولية الأخيرة، والى جانبها تطورات أمنية وسياسية أخرى. في التالي، نستعرض اليكم ابرز الاحداث الدولية. مجلس الشيوخ الأميركي يصدق على قانون ضد حركة مقاطعة إسرائيل. أما البرلمان الفرنسي فيمرر قانوناً لكبح الاحتجاجات العنيفة. من جهتها، موسكو تعلن انسحابها من معاهدة الصواريخ مع واشنطن خلال 6 أشهر. الى ذلك، روحاني يعتبر أمن سوريا واستقرارها أحد أولويات سياسته الخارجية.





كما وأن الجيش الفنزويلي يقطع جسرا على حدود كولومبيا لمنع دخول مساعدات إنسانية. كما وأن الجيش الفنزويلي يقطع جسرا على حدود كولومبيا لمنع دخول مساعدات إنسانية. وترامب يتوعد بتجاوز روسيا في الانفاق على تطوير الصواريخ. أما العفو الدولية، فعلقت: الإمارات تنقل أسلحة لفصائل ترتكب جرائم حرب في اليمن. وبالنسبة لافغانستان، طالبان تعلن الاتفاق مع واشنطن على سحب نصف القوات. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: 8 أحداث دولية عليكم معرفتها بينها أزمة معاهدة الصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.