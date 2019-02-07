مصرع واصابة 20 شخصاً بينهم عراقيون بحادث جنوبي سيناء

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حادث تصادم بين حافلتي رحلات، وقع على طريق شرم الشيخ جنوبي سيناء في مصر، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح، بين مصريين وعراقيين.
وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، تلقى اللواء أحمد أبوعقيل، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا يفيد بتصادم حافلتين بمنطقة طور سيناء، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بمرفق إسعاف محافظة جنوب سيناء، قولها إن من بين الذين لقوا مصرعهم والمصابين سائحون عراقيون كانوا قادمين من شرم الشيخ.
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