"العين الإخبارية" تطلق حسابا جديدا على "تويتر" لخدمة "عاجل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت "العين الإخبارية" خدمة جديدة تنضم إلى قائمة خدماتها تحت اسم "عاجل" من خلال حسابها الجديد على موقع "تويتر" (@AlainBRK).

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي "العين الإخبارية" إلى وضع قرائها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي في قلب الحدث ومتابعته لحظيا عبر شبكة مراسليها حول العالم وأطقمها التحريرية المختلفة.

و"العين الإخبارية" هي بوابة إخبارية عربية شاملة، تغطي أخبار العالم العربي والدولي، ولديها منصات على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى موقعها الإلكتروني الذي تم إطلاقه عام 2015.