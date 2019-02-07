انت الان تتابع «زوروا العملة».. الأمن الروسي يعتقل 30 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت هيئة الأمن الروسي، اليوم الخميس، أن قوات الأمن اعتقلت 30 شخصا من عصابة تعمل على تزوير العملة في 20 إقليما روسيا، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق معهم وذلك لصلتهم بتمويل الإرهاب، إذ قالت هيئة الأمن في بيان لها: «إن عملية القبض على العناصر الإجرامية جاءت لبيعهم كميات كبيرة من العملة المزورة داخل عدة أقاليم صناعية متطورة»، موضحة أنه الآن يتم التحقيق مع المعتقلين لتورطهم في جرائم أخرى، بما في ذلك تمويل الإرهاب، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

كان قسم العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي قد أعلن في بيان سابق له أن قوات الأمن الروسية، اعترضت نشاط 86 شخصا في 32 إقليما روسيا نشطوا في تصنيع وبيع الذخيرة، وقد تمت تصفية 9 معامل سرية. وجاء في البيان: «جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وبالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية والحرس الوطني، اعترض في