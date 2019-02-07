انت الان تتابع «زوروا العملة».. الأمن الروسي يعتقل 30 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت هيئة الأمن الروسي، اليوم الخميس، أن قوات الأمن اعتقلت 30 شخصا من عصابة تعمل على تزوير العملة في 20 إقليما روسيا، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق معهم وذلك لصلتهم بتمويل الإرهاب، إذ قالت هيئة الأمن في بيان لها: «إن عملية القبض على العناصر الإجرامية جاءت لبيعهم كميات كبيرة من العملة المزورة داخل عدة أقاليم صناعية متطورة»، موضحة أنه الآن يتم التحقيق مع المعتقلين لتورطهم في جرائم أخرى، بما في ذلك تمويل الإرهاب، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
كان قسم العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي قد أعلن في بيان سابق له أن قوات الأمن الروسية، اعترضت نشاط 86 شخصا في 32 إقليما روسيا نشطوا في تصنيع وبيع الذخيرة، وقد تمت تصفية 9 معامل سرية. وجاء في البيان: «جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وبالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية والحرس الوطني، اعترض في
كان قسم العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي قد أعلن في بيان سابق له أن قوات الأمن الروسية، اعترضت نشاط 86 شخصا في 32 إقليما روسيا نشطوا في تصنيع وبيع الذخيرة، وقد تمت تصفية 9 معامل سرية.
وجاء في البيان: «جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وبالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية والحرس الوطني، اعترض في 32 إقليما نشاط 86 شخصا ضلعوا في تحويل الأسلحة المدنية إلى أسلحة قتالية، وتصنيع ذخيرة في ورش سرية وبيعها في مناطق مختلف في البلاد».
وفي يناير الماضي، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نشاط خلية كانت تدار من سوريا، على أراضي إقليم «كراسنودار، وجمهوريتي داغستان، وأجيديا»، من أجل جمع الأموال لصالح تنظيم داعش الإرهابي.(التفاصيل)
اقرأ أيضًا:
الأمن الروسي ينجح في إحباط مخطط إرهابي لـ"داعش" جنوب روسيا
روسيا.. اعتقال 11 شخصًا بتهمة تجنيد إرهابيين
كانت هذه تفاصيل خبر «زوروا العملة».. الأمن الروسي يعتقل 30 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.