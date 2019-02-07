انت الان تتابع أوكرانيا تعدل دستورها لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرلمان الأوكراني

صوّت البرلمان الأوكراني اليوم الخميس (7 فبراير شباط) لصالح تعديل دستور البلاد لتأكيد نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ودعا الرئيس بترو بوروشينكو، الذي قدم مشروع التعديل، أعضاء البرلمان إلى تأييده.

وصوّت 334 عضوا في البرلمان لصالح التعديلات.

وكانت أوكرانيا وقّعت بالفعل على معاهدة تجارية واسعة مع الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حيز التطبيق منذ سبتمبر أيلول 2017. ونتجت الاتفاقية إلى حد ما عن الانتفاضة المؤيدة لأوروبا التي أطاحت بالرئيس المدعوم من روسيا في فبراير شباط 2014.

وتسعى أوكرانيا أيضا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي منذ اندلاع تمرد المدعوم من الكرملين في مناطق شرق البلاد الصناعية. وهذه المسألة مصدر غضب لروسيا التي لا تريد انضمام جارتها إلى ما تعتبره كتلة عسكرية معادية.