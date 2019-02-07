محمد بن زايد: جامعة الإمارات خرجت قادة ومسؤولين أثروا مسيرة الدولة

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "زرت اليوم جامعة اﻹمارات"..

وأضاف بن زايد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"-رصدها "الخليج 365" - "صرح وطني تعليمي عريق يعود بنا إلى مرحلة التأسيس".

وتابع" هو تجسيد ﻹرادة زايد الذي آمن بالتعليم".

وبين "منارة معرفية خرجت قادة ومسؤولين أثروا مسيرة الدولة".

وزاد "ومازالت ترفد الوطن بكفاءات وطنية.. سيظل التعليم البوابة التي نعبر من خلالها إلى آفاق العالمية".

ومضى "لقاءاتنا مع إدارة الجامعة وطلابها وما لمسناه اليوم من رغبة وإرادة في تحقيق الأفضل، يزيد من ثقتنا بمضي الجامعة في تعزيز موقعها العلمي عالميا بما تملكه من رصيد غني في النجاح والتميز على الصعيدين التعليمي و البحثي..كل التوفيق لطلاب الجامعة وكوادرها".

وفي موضوع آخر قال "محمد بن زايد يزور سلطان راشد الظاهري في منزله بمنطقة المسعودي في مدينة العين".