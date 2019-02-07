شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني: المليشيات الحوثية تعرقل الاجتماعات بشأن إطلاق الأسرى والمعتقلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضايل، أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تعرقل الاجتماعات التي تتم في العاصمة الأردنية عمان، بين وفدي الشرعية والحوثيين، بشأن إطلاق الأسرى والمعتقلين.

وقال في تصريح صحفي أن الانقلابيين الحوثيين لم يعترفوا حتى الآن بجميع أسرى الحكومة اليمنية الشرعية، مؤكداً رفض ممثلي الحكومة اليمنية لمقترح قدمه الحوثيون لإجراء تبادل جزئي يشمل 50% من أسرى كلا الطرفين.

وبين أن الاجتماعات قد تمتد إلى يوم غد (الجمعة)، بسبب عرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية للاتفاق، بهدف كسب المزيد من الوقت.