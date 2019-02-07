الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيجريان "محادثات" جديدة حول بريكست

اسماء السيد - بروكسل: أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان مشترك الخميس أن فريقي المفاوضين من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا سيجريان "محادثات" جديدة" في محاولة لاخراج بريكست من الطريق المسدود.

وجاء في البيان الذي نشر بعد لقاء يونكر وماي في بروكسل "رغم الصعوبات، اتفق المسؤولان على أن يجري فريقاهما محادثات لمعرفة ما إذا من الممكن ايجاد حل ينال" تأييد غالبية أعضاء البرلمان البريطاني و"يحترم" الشروط التي حددتها الدول الاعضاء ال27. وأضاف المصدر نفسه أن المسؤولين "سيلتقيان مجددا" بحلول نهاية الشهر.

وأوضح متحدث باسم المفوضية، ان كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه سيلتقي الاثنين في ستراسبورغ ستيف باركلي الوزير البريطاني لبريكست، فيما سيعقد البرلمان الاوروبي جلسة عامة.

ونقطة الخلاف الرئيسية في نظر لندن هي مسألة الحدود الايرلندية، لكن المسؤولين الاوروبيين أكدوا مرارا انهم يرفضون اعادة فتح المفاوضات حول اتفاق الخروج الذي يتضمن اجراء مثيرا للجدل حول "شبكة الامان".

وستلتقي ماي ايضا الخميس رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني.