انتشال جثة من طائرة "نجم البريميرليغ"..وأهم سؤال "بلا إجابة"

دبي - بواسطة محمد فارس تمكنت فرق الإنقاذ البريطانية من انتشال جثة من داخل حطام الطائرة، التي سقطت في البحر قبل أكثر من أسبوعين، وعلى متنها لاعب كارديف سيتي والطيار، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، الخميس.

وقال محققون في حوادث الطيران إن الجثة التي تم انتشالها لم يتم تحديد هويتها بعد، ولم تعرف ما إذا كانت تعود إلى اللاعب إيميليانو سالا أم إلى قائد الطائرة ديفيد ابوتسون.

وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت غربي فرنسا إلى كارديف في بريطانيا للمشاركة في أول مباراة له مع فريقه كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.

واستخدمت فرق الإنقاذ مركبات عملت في "ظروف صعبة" لسحب جسم الطائرة المحطم من الماء، بحسب ما أفاد المسؤولون في فرع التحقيق بالحوادث الجوية في بريطانيا. © Other-sky news uk جانب من حطام الطائرة التي كانت تقل سالا.

وقال متحدث باسم فريق التحقيق بالحادثة إن الجثة التي تم العثور عليها نقلت إلى الطب الشرعي في إحدى مستشفيات جزيرة بورتلاند جنوبي إنجلترا.

وأعاق الطقس السيئ الجهود المبذولة لاستعادة الطائرة، التي لا تزال على عمق تحت 67 مترا تحت الماء، وعلى بعد 21 ميلا قبالة ساحل غيرنسي في القناة الإنجليزية.

وعثر فريق الإنقاذ على حطام الطائرة الأحد الماضي، بعد حملة تمويل جماعي لمواصلة البحث عنها، عقب وقف عمليات البحث الرسمية وفقدان الأمل في العثور على الطائرة في 24 يناير الماضي.

وكان سالا قد وقع مع نادي كارديف سيتي تاركا نادي نانت الفرنسي في صفقة قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل يومين من اختفاء الطائرة فوق المياه.

وبدأ نادي نانت اتخاذ إجراءات قانونية ضد نادي كارديف سيتي، للمطالبة بدفع الجزء الأول من صفقة الانتقال الذي تزيد قيمته عن 5 ملايين جنيه إسترليني.

وبينما لم يسدد كارديف أي من رسوم الصفقة للنادي الفرنسي، ينتظر كثيرون الإجابة عن أسئلة عدة، يتعلق أبرزها بملكية طائرة بايبر ماليبو التي كانت تقل اللاعب وغيرها من القضايا.