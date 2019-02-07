كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكونجري الهندي" يعد بإلغاء قانون يعاقب الرجال المسلمين على الطلاق الفوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند "الكونجرس" الهندي"، اليوم الخميس، إنه سيلغي مرسومًا، أصدرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يفرض عقوبات بالسجن على رجال مسلمين يسعون للحصول على طلاق فوري، وذلك في حالة فوز الحزب في الانتخابات المقررة في مايو.

وأصدر حزب "مودي" بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، في يناير، أمرًا تنفيذيًا يعتبر هذه الممارسة - التي تسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالقول "طلاق" أو "الطلاق" بالعربية ثلاث مرات - جريمة يعاقب عليها القانون، وعقوبتها ثلاث سنوات في السجن.

وقد صدر الأمر، بعد مشروع قانون سعى إلى جعل هذه الممارسة جريمة غير قابلة للتنفيذ، حيث واجهت مقاومة من الكونجرس وبعض الأحزاب الأخرى في مجلس الشيوخ، على الرغم من موافقة مجلس النواب في أواخر العام الماضي.