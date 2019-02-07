كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد: عودة طائرة متجهة إلى المطار بعد تهديد بتفجيرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطرت طائرة متجهة إلى فرنسا للعودة إلى مطار أرلاندا في ستوكهولم بعد تهديد بالتفجير، حسبما أفادت به خدمات الطوارئ، والشرطة اليوم الخميس.

وكان على متن الطائرة النرويجية التابعة لشركة "نرويجيان اير" 169 شخصاً، في الطريق إلى نيس، جنوب فرنسا عندما تلقت تهديداً بتفجيرها.

وقال المتحدث باسم مركز الطوارئ البحرية والإنقاذ السويدي، يوهان بيشر، لصحيفة اكسبرسن في ستوكهولم: "عادت الطائرة عندما تلقت المعلومات عن التهديد".

وبعد الهبوط ، ظلت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737" متوقفة على مسافة من مباني المطار.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، توفي هاغ، إن الشرطة في موقع الطائرة.

وأصدرت "نرويجيان ار بياناً أكد تهديد التفجير ضد الرحلة رقمDY4321 وقالت :"لأسباب أمنية، عادت إلى أرلاندا"، مضيفة أن المسألة في يد الشرطة.