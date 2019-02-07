كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة مبنى إسطنبول.. انتشال طفلة من تحت الأنقاض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشلت فرق الطوارئ التركية، الخميس، طفلة في الخامسة من العمر من تحت أنقاض المبنى الذي انهار في مدينة إسطنبول، مما يرفع عدد الجرحى الذين خرجوا من تحت الحطام إلى 13 شخصا.

وتم نقل الطفلة حواء تيكغوز على الفور بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة.

وكانت فرق الإنقاذ قد عثرت بالفعل على 3 جثث خلال عمليات البحث تحت الأنقاض، فيما لا يزال عدد الأشخاص المفقودين غير محدد.

وتعمل فرق الإنقاذ منذ ليل الأربعاء بحثا عن المفقودين، وقد عثرت على فتى في الثالثة عشرة من عمره، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكان المبنى المكون من 8 طوابق، قد انهار يوم الأربعاء، وهو يضم 43 شخصا يقطنون في 14 شقة.

ويضم الطابق الأرضي من المبنى مشغلا يعمل فيه 25 شخصا، بحسب مواطنين في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو انهيارا سريعا وعنيفا للمبنى، الذي كان يسير أمامه عدد من المشاة وقت سقوطه.