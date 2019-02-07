كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يهاجم الديمقراطيين: لم يحدث من قبل التحرش الرئاسي غير المحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، بدعوى أنهم سيخوضو تحقيقات غير مسبوقة في إدارته وأعماله التجارية.

وحسب صحيفة "THE HOUR"، قال "ترامب": "حتى الآن أعلن عضو الكونجرس آدم شيف، بعد أن اكتشف عدم وجود تواطؤ روسي، أنه سيبحث في كل جانب من جوانب حياتي، المالية والشخصية، على الرغم من أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك".

وكتب على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر": "لم يحدث من قبل! التحرش الرئاسي غير المحدود."

وفي رسالة أخرى، كتب "ترامب" أنه سمع "رؤساء اللجان الآخرين سيفعلون الشيء نفسه". واضاف أن الديمقراطيون ولجانهم يقومون بالرقابة الصارمة، وأن الجمهوريون لم يفعلوا ذلك أبدًا مع الرئيس أوباما، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك وقت متبقٍ لإدارة الحكومة.

وبدون توضيح، قال ترامب أيضًا إن الديمقراطيين في الكونجرس "يسرقون الناس" الذين يعملون في البيت الأبيض للمساعدة في التحقيقات.

وقال "ترامب"، إن "معجزة اقتصادية تحدث في الولايات المتحدة، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفها هو الحروب الغبية أو السياسة أو التحقيقات الحزبية السخيفة"، مضيفًا: "إذا كان هناك سلام وتشريع، فلا يمكن أن تكون هناك حرب وتحقيقات".

ونُشرت التغريدات، قبل جلسات استماع مقررة اليوم، من قبل لجان أخرى حول الإقرارات الضريبية الرئاسية، وفصل العائلات على الحدود المكسيكية، وجلسة الجمعة لمساءلة المدعي العام بالنيابة ماثيو ويتاكر حول مجموعة من المواضيع.

وقد جادل الديمقراطيون، بأنهم يمارسون فقط مسؤولياتهم في إشراف الكونجرس، بعد فترة من التدقيق المحدود، بينما كان مجلس النواب تحت سيطرة الجمهوريين.

وخلال خطابه عن حالة الاتحاد، ليلة الثلاثاء، حذر "ترامب" من أنه لن يعمل مع الديمقراطيين بشأن التشريع إذا كانوا متحمسين في إشرافهم.