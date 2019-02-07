كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعرض مساعدة أمريكا لدفع مفاوضاتها مع طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في دفع مفاوضاتها مع طالبان على سحب قواتها من أفغانستان.

وكان قد كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في وقتا سابقا اليوم، أن روسيا ستكون مستعدة للنظر في مقترحات جديدة من الولايات المتحدة لتحل محل الاتفاقية النووي المعلقة في حقبة الحرب الباردة بمعاهدة أوسع تشمل المزيد من الدول.

وجاءت التصريحات، بعد يوم من استضافة روسيا محادثات سلام في موسكو بين طالبان والسياسيين الأفغان المعارضين.

وقال مسؤول بطالبان، في المحادثات، إنه لم يتم الاتفاق على جدول زمني مع الحكومة الأمريكية للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية من أفغانستان، وأن المفاوضات جارية.