كشف فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي، قبل قليل، عن تشكيلته الأساسية لمباراة أولمبيك أسفي، برسم الأسبوع 16 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، على أرضية ملعب الأب جيكو.
وقرر المدرب التونسي، إبعاد الليبيري ويليام جيور لاختيارات فنية في مباراة اليوم، في حين سجلت التشكيلة عودة محمد الناهيري أساسياً، بعد غياب بسبب عقوبة التوقيف.
في حين، جاءت باقي الأسماء كالاتي:
رضا التكناوتي – إبراهيم النقاش – بدر كادارين – محمد الناهيري – أشرف داري – عبد اللطيف نوصير – أيمن الحسوني -وليد الكرتي – إسماعيل الحداد – محمد أوناجم – أمين تيغزوي.
كانت هذه تفاصيل خبر البنزرتي يبعد جيبور عن مباراة أسفي..وهذه تشكيلته الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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