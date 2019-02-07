في قصة، فيها نوع من الإثارة، والغرابة، تمكن عداء أمريكي من القضاء على أسد يافع، هاجمه من دون استخدام لا سلاح ناري، ولا حاد، وإنما فقط بفضل قوته الجسمانية.
ونقلت صحيفة “ذا غارديان”، أخيرا، أن العداء الشاب كان يجري في منطقة جبلية، وسمع صوتا يقترب بسرعة من خلفه، فالتفت، وإذا به يرى أن أسدا يافعا يتربص به.
واستخدم الشاب حجرا لضرب الأسد على رأسه عندما عضه من ذراعه، قبل أن يمسك عنق الأسد بطريقة خانقة، أدت إلى وفاته.
وأكد مسؤولون في ولاية كولورادو الواقعة، منبهرين بالقصة الغريبة، التي تمكن العداء فيها من إنقاذ نفسه بهذه الطريقة.
ونجى العداء من الموت، لكن أثار معركته مع الأسد، أدت به إلى الدخول إلى المستشفى من أجل العلاج اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضي أمريكي ينقد حياته بعدما قتل أسدا باستعمال قوته الجسمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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