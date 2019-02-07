جماهير “الكامب نو” تخلق رقما قياسيا جديدا في “الكلاسيكو”

بلا غالب ولا مغلوب، أسدل الستار، مساء أمس الأربعاء، على مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بين الثنائي برشلونة وريال مدريد، في واحدة من أبرز مباريات الموسم بين الطرفين.

صحيفة “سبورت” الكتالونية قدمت أرقاما كلاسيكو الأرض، الذي لبس حلة مسابقة كأس الملك، في ذهاب أقيم بمعقل البرشالونيين ” الكامب نو”.

وحسب المصدر ذاته فإن 91ألف شخصا تابعوا المباراة من مدرجات الملعب، كثاني أكبر حضور ب “الكامب نو”، منذ بداية الموسم الرياضي الجاري.

وكان أول رقم جماهيري بالموسم الرياضي الجاري، أمام ريال مدريد دائما ب 93 ألف مناصراً، و265.

يشار إلى أن مباريات الكلاسيكو بين قطبي “الليغا”، تحظى بخصوصية ليس فقط لدى الجماهير الإسبانية، بل بالعالم بأسره.