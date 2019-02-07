سب وشتم في دورة للمجلس وبحضور “الباشا”.. رئيس جماعة مولاي يعقوب لمستشار: “أنت حمار”!

تحولت دورة فبراير للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب، صباح اليوم الخميس، إلى ما يشبه حلبة للمصارعة، استعملت فيها مختلف أنواع السب، والشتم أمام أنظار السلطة المحلية، في سابقة هي الأولى من نوعها، دفعت بانسحاب عدد من المستشارين بعد ساعة عن افتتاح الدورة.

وقال رئيس المجلس لأحد المستشارين الجماعيين، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، “أنت حمار”، ما تسبب في فوضى عارمة داخل المجلس، بحسب مقطع فيديو، نشره المستشار الجماعي على صفحته الشخصية في “فايسبوك”.

ويظهر من خلال الفيديو، أن رئيس الجماعة استعمل عبارات أخرى باللغة العامية، من قبيل “ابن الزنا”، وبحضور مستشارات جماعيات، وأمام أنظار باشا المدينة.

وقال المستشار الجماعي، يوسف بابا، في تصريح لـ”اليوم24″، “قررنا المتابعة القضائية لرئيس المجلس عقب استعماله عبارات السب، والقذف في حق المستشارين”.

وطالب المستشار الجماعي والي الجهة، وعامل الإقليم، بـ”التدخل لوضع حد للفوضى، التي يعرفها المجلس، وتدني المستوى الأخلاقي”، وفق تصريحه.