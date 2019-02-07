بئر السبع: مصرع شاب سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب، في الثلاثينات من العمر، مصرعه إثر سقوطه عن الطابق الرابع لبناية في مدينة بئر السبع بعد ظهر اليوم، الخميس.
وأجرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث عمليات إنعاش للشاب في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى، وأعلن الطبيب المرافق وفاته على الفور.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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