مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء، 20/ 03/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: سيعلن عنه قريبًا.

مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام يعود في دورته الرابعة على التوالي، من 20 وحتى 26 آذار (مارس) 2019. يتكون المهرجان من سبعة أيام من عروض أهم وأحدث الأفلام الفلسطينيّة، العربيّة والعالمية، وورشات سينمائيّة ومحاضرات وفعاليات ثقافية مختلفة تصاحب أيام المهرجان للمزيد من التفاصيل، وصفحة المهرجان على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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