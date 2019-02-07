شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب الإمارات تمنع استيراد الطيور من الكويت والان نبدء بالتفاصيل

قررت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات حظر استيراد كافة انواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان عمر يوم وبيض التفقيس وبيض المائدة ولحوم الدواجن ومنتجاتها ومخلفاتها الغير معاملة حراريا من دولة الكويت بسبب تسجيل بؤر مرض إنفلونزا الطيور. وقالت الوزارة في بيان لها إن الحظر يستمر لحين ورود بيانات تفصيلية تؤكد استقرار الوضع الصحي بدولة الكويت. وأضاف البيان إن الحظر جاء في اطار المراجعة الدورية للحالة الوبائية للدول على مستوى العالم وبناء على الاخطار الوارد من المركز الخليجي للإنذار المبكر للأمراض الحيوانية العابرة للحدود حول تسجيل مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة"H5N8" في دولة الكويت وبعد التنسيق مع ادارة سلامة الأغذية فيما يخص المنتجات الغذائية وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة.



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