انت الان تتابع فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا "بعد تهجم غير مسبوق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا "بعد تهجم غير مسبوق"

استدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا "للتشاور" بعد سلسلة "تصريحات مغالية" و"تهجم لا أساس له" و"غير مسبوق" من قبل مسؤولين إيطاليين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية في بيان إن "التدخلات الأخيرة تشكل استفزازا إضافيا وغير مقبول"، بعدما التقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو محتجين من "السترات الصفراء" في فرنسا.