الان تتابع السودان.. الشرطة تفرق تظاهرة وسط الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، تظاهرة حاشدة، بعد ظهر اليوم الخميس، للتنديد بتدني مستوى المعيشة والمطالبة بإسقاط النظام. وتصدت قوات الشرطة السودانية، للتظاهرة، وفرقت المحتجين بعد إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

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