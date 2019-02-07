انخفاض التغذية الكهربائية في بيروت من الجمعة إلى الإثنين بسبب عزل محول الحرش

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، عن عزل المحول رقم- 1 220/20-11 ك.ف. في محطة الحرج الرئيسية ابتداء من عصر يوم الجمعة الواقع فيه 8/2/2019 ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع فيه 11/2/2019، وذلك من أجل إجراء صيانة ضرورية وتكرير زيت لهذا المحول.
بناء عليه، سوف تنخفض التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة العزل المذكورة أعلاه في المناطق التي تتغذى من محطة الحرج الرئيسية 220 ك.ف. بما فيها قسم من بيروت الإدارية.
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