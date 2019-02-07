الدفاع المدني: سحب المياه من داخل مستودع في بعلبك وتسهيل المرور بمناطق عدة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا على سحب مياه السيول من داخل مستودع يحتوي على مفروشات مكتبية ومولد للطاقة الكهربائية في حوش النبي - بعلبك".
وبيّنت أنّ "توازيًا، عمل العناصر بالتعاون مع جرافة تابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، على فتح قنوات المياه وتسهيل حركة المرور في كلّ من حوش النبي وحوش العرب وحوش الرافقة - بعلبك، جراء فيضان نهر سباط، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.
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