تطرق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى موضوع المضايقة الرئاسية، قائلا: "هذا الأمر لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن المضايقة الرئاسية: هذا الأمر لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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