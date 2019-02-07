خارجية فرنسا استدعت سفيرها من إيطاليا لإجراء محادثات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت سفيرها في ​إيطاليا​ للتشاور بعد سلسلة "تصريحات مغالية وتهجم لا أساس له وغير مسبوق من قبل مسؤولين إيطاليين"، مشيرة الى أن "التدخلات الأخيرة تشكل استفزازا إضافيا وغير مقبول"، بعدما التقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو محتجين من "السترات الصفراء" في ​فرنسا​.

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